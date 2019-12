I convocati del Napoli: Koulibaly c'è, Milik si allena ma resta fuori

Koulibaly recupera e a Udine ci sarà. Out Milik, Allan, Ghoulam e Tonelli. Presente Leandrinho: è la sua prima convocazione dopo un anno e mezzo.

Kalidou Koulibaly c'è. E questa è la prima notizia. La contusione alla spalla rimediata ieri in allenamento dal centrale senegalese è già il passato: il potrà contare su di lui per la sfida di domani pomeriggio in casa dell' .

Questa mattina, Koulibaly si è allenato in gruppo agli ordini di Carlo Ancelotti. E dunque è abile e arruolabile per la delicatissima sfida della Dacia Arena, che il Napoli considera snodo cruciale, prima della "finale" contro il , per uscire dalla tremenda situazione in cui s'è andato a cacciare.

Koulibaly c'è, dunque. Mentre non c'è Arek Milik, nonostante i suoi ormai cronici problemi fisici appaiano ormai alle spalle. Anche il centravanti polacco si è allenato interamente in gruppo, ma il suo nome nella lista dei convocati non compare.

Out anche Allan, Ghoulam e Tonelli, non ancora recuperati: tutti e tre hanno svolto lavoro personalizzato e, dunque, salteranno la trasferta con l'Udinese.

Chiusura con un volto nuovo: il brasiliano Leandrinho, a tutti gli effetti un calciatore della rosa del Napoli dopo il rientro dal prestito all'Atletico Mineiro, nonostante non sia mai stato utilizzato da Ancelotti. Per la prima volta, in una lista dei convocati azzurri c'è anche lui: non vi compariva da più di un anno e mezzo ( -Napoli 0-2 del maggio 2018).

La lista completa dei convocati del Napoli:

Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.