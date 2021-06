I convocati dell'Italia per Euro 2020: presente Raspadori

Tante sorprese nelle scelte di Mancini: convocati Toloi, Cristante e Raspadori, rimangono a casa Mancini, Pessina e Politano. Sensi c'è.

Dopo un'attesa infinita, finalmente ecco i convocati dell'Italia. Il ct Roberto Mancini ha scelto i magnifici 26 che avranno l'onore e l'onere di tenere alta la bandiera tricolore agli Europei. E le sorprese, rispetto a quanto pronosticato alla vigilia, non mancano.

La più grande è la chiamata di Giacomo Raspadori, reduce dagli Europei Under 21 con la formazione di Paolo Nicolato: l'attaccante del Sassuolo era stato in un primo momento escluso dalla lista dei preconvocati, ma è stato in un secondo momento inserito in quella dei convocati. A fare ombra a Immobile e Belotti, dunque, ci sarà lui.

Sciolti infine i ballottaggi esistenti in difesa e a centrocampo: Rafael Toloi la spunta su Mancini, che nonostante una stagione positiva guarderà dunque gli Europei da casa, mentre è assente Pessina, a cui il ct ha preferito Cristante. Sensi c'è, nonostante l'incognita fisica. Out Politano.

L'elenco dei 26 convocati dell'Italia per gli Europei:

PORTIERI: Donnarumma, Meret, Sirigu

DIFENSORI: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Spinazzola, Toloi

CENTROCAMPISTI: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Sensi, Verratti

ATTACCANTI: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Raspadori