Conti e il Cagliari si dicono addio: ufficiale la separazione dopo 23 anni in rossoblù

L'ex capitano del Cagliari ha rassegnato le proprie dimissioni da coordinatore della Primavera: è arrivato in rossoblù nel 1999.

L'ultimo pallone giocato da Daniele Conti è datato 29 aprile 2015: si gioca al Bentegodi di Verona e il Cagliari perde 1-0 contro il Chievo, in quella che sarà, di fatto, la partita d'addio di Conti non solo al club rossoblù, di cui è stato capitano, ma al calcio.

Quella vera, di gara d'addio, vede la partecipazione del padre, Bruno, ma anche di Massimiliano Allegri e si gioca davanti ai tifosi del Cagliari, in un clima di festa e lacrime finali: perché la storia d'amore tra Conti e la società sarda è stata praticamente infinita.

Iniziata nel 1999, quando Daniele ha lasciato la Roma, è proseguita nel corso delle stagioni tra Serie A e Serie B, sintetizzate in un dato emblematico: 464 presenze in tutte le competizioni, con 51 goal siglati.

Ha lasciato un'eredità enorme, soprattutto a livello caratteriale: Conti era prima di ogni cosa il leader del Cagliari, poi un centrocampista fondamentale per ciascuno dei suoi allenatori.

Terminata la carriera da calciatore ha deciso di rimanere in rossoblù, ricoprendo ruoli dirigenziali nel club, come quello di coordinatore tecnico della Primavera, dopo quello di responsabile dell'area tecnica.

Almeno fino alle scorse ore: il Cagliari ha infatti diffuso una nota circa le dimissioni di Daniele Conti, presentate nella giornata di ieri.

"Il Cagliari Calcio comunica che Daniele Conti nella giornata di ieri ha rassegnato le proprie dimissioni da Coordinatore tecnico della Primavera.

Dal 2016, dopo aver indossato la maglia del Cagliari per 16 anni, Conti è entrato a far parte dell’Area Tecnica della Società. Le sue qualità umane, unite all’esperienza e al forte senso di appartenenza ai colori rossoblù sono state una risorsa preziosa, in particolare nella scoperta, crescita e valorizzazione dei giovani, che in lui hanno visto un’autentica guida".

Il Cagliari si dice rammaricato per le dimissioni, non escludendo un ricongiungimento in futuro.

"Il Club accoglie pertanto con rammarico le sue dimissioni, improvvise e dettate da ragioni personali, e nell’esprimergli un sentito ringraziamento per quanto fatto in questi anni, auspica di poter lavorare di nuovo insieme in futuro".

Finisce, comunque, dopo 23 anni la storia tra Daniele Conti e il Cagliari: un racconto pieno d'amore calcistico e identità, che va oltre l'appartenenza fisica.