Conte difende l'Inter: "Abbiamo giocato bene, Milan bravo e fortunato"

L' frena ancora. Dopo il pareggio contro la , ecco il primo ko stagionale nel Derby che fa scivolare i nerazzurri già a -5 dal .

Antonio Conte, intervistato da 'Sky Sport', ha poco da rimproverare alla sua squadra e difende la prestazione offerta dall'Inter.

"Non è il momento di pensare situazioni extra-calcistiche, dispiace aver perso una partita ben giocata. Abbiamo creato tante occasioni, loro sono stati bravi e fortunati. I ragazzi ci tenevano tanto a vincere, abbiamo commesso due disattenzioni sui goal. Comunque hanno vinto, quindi complimenti a loro".

Quando gli si chiede se l'Inter abbia qualche problema in difesa, Conte sottolinea la trazione offensiva della sua squadra.

"Giochiamo con due esterni che sono due ali e due attaccanti, poi c'è qualcuno che storce la bocca che vuole pure il trequartista...Io dico che serve equilibrio. Kolarov? Credo che quello sia il miglior ruolo per lui, lo ha fatto nella e lo fa in Nazionale. Per caratteristiche e momento di carriera quello è il suo ruolo".