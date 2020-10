Conte e la positività di Hakimi: "Doveva giocare, l'abbiamo saputo alle 17"

Conte analizza il pareggio dell'Inter nella prima di Champions: "Eriksen ha fatto bene come tutta la squadra, oggi potevamo fare poco dalla panchina".

Esordio stagionale in deludente per l' che, dopo la sconfitta nel Derby, non va oltre il pareggio casalingo contro il Moenchengladbach.

Antonio Conte, intervistato da 'Sky Sport' al termine della partita, si sofferma sulla prestazione di Eriksen.

"Eriksen, come tutta la squadra, ha fatto una buonissima gara con impegno e applicazione. Gli abbiamo chiesto di essere più decisivo in fase di possesso".

Il tecnico non cerca alibi dopo la positività di Hakimi al coronavirus e l'infortunio di Alexis Sanchez.

"Dobbiamo concentrarci sul campo per fare del nostro meglio. Oggi non è stato semplice sapere alle 17 della positività di Hakimi, fino a stamattina si era allenato con noi e doveva giocare".

Conte difende la prestazione dell'Inter, sottolineando come il risultato sia frutto anche di un pizzico di sfortuna.

"Penso che non si possa paragonare la gara contro lo Slavia Praga dell'anno scorso con quella di oggi. Abbiamo giocato bene contro una squadra dal grande potenziale, la partita l'abbiamo fatta noi. Abbiamo creato e potevamo vincere".

Infine il tecnico spiega alcune scelte obbligate, segno di un periodo decisamente non troppo fortunato.