Conte 'avvisa' l'Inter: "Non possiamo permetterci di fare i ragionieri"

Sempre più vicina a conquistare lo Scudetto dopo un'astinenza di 10 anni, l'Inter va a Napoli per provare a mantenere intatto, e se possibile aumentare, il distacco dalle più dirette inseguitrici. Gara presentata da Antonio Conte nella classica conferenza stampa della vigilia.

"E' sicuramente una partita impegnativa, ho sempre messo il Napoli nella preferenza di quelle due-tre squadre che potevano competere per lo Scudetto. Conosco la forza della loro rosa, Gattuso è un bravo allenatore".

"Si sa benissimo che mancano ancora dei punti per arrivare a una meta ambiziosa. Andiamo a Napoli per giocarci la partita, c'è poco da dire. Vogliamo ottenere il massimo, alla fine della gara vedremo che risultato uscirà. Non possiamo permetterci di fare calcoli come i ragionieri".

"Ho capito che sono io il problema a prescindere, me ne sono fatto una ragione. L'importante è che non tocchino l'Inter".

"Si sta dando per scontato il fatto che lo Scudetto sia stato assegnato. Non dobbiamo cadere in questo tipo di trappola, sappiamo bene quali sacrifici abbiamo affrontato. Mancano ancora degli step per coronare un sogno".

"Se le cose non vanno bene, la figura dell'allenatore è quella più soggetta a critiche di solito. Se un mio giocatore mi chiede un consiglio gli dico che se vuole soffrire può fare il tecnico: è un ruolo complicato, serve tanta passione".