Conte boccia Eriksen alla Pirlo: "Assolutamente no"

Antonio Conte risponde a chi vede l'Inter favorita per lo Scudetto e su Eriksen sottolinea: "Ha avuto tantissime occasioni. Regista? No".

Vigilia di campionato per l' , che riparte dalla sfida casalinga contro il con l'obbligo di vincere. Il tutto dopo la sempre delicata pausa per le nazionali.

Antonio Conte durante la classica conferenza però non cerca alibi e sottolinea come la situazione sia delicata non solo per l'Inter.

"Arriviamo a questo ciclo di partite con tre positivi al Covid. Per il resto, a parte Pinamonti, sono tutti a disposizione. C'è chi ha giocato in maniera importante con le Nazionali, altri hanno giocato di meno. La situazione è difficile dall'inizio dell'anno e lo sarà fino a Natale e dopo Natale. Lo sappiamo benissimo. Speriamo che la buona sorte ci sorrida un po' con infortuni e positivi"

Conte poi torna sulla situazione di Eriksen, sempre decisivo con la sua nazionale ma ai margini nell'Inter.

"Imparare l'italiano? Non so sull'italiano o altre lingue. Io faccio scelte per il bene dell'Inter. Christian ha avuto tantissime occasioni, ha giocato molto più di altri. Quando lo riterrò opportuno, lo sceglierò. Altrimenti prenderò altre decisioni".

Il tecnico nerazzurro però esclude categoricamente di poter cambiare ruolo a Eriksen.

"Regista basso alla Pirlo? No, assolutamente no. Per me non può farlo. E' un ruolo che lo penalizzerebbe troppo. Christian ha una dote importante, calcia di destro e sinistro in modo importante. Se gli togli questa dote, lo snaturi totalmente".

Infine a chi vede la sua Inter come la candidata numero allo Scudetto, Conte risponde in modo chiaro.