Conte perde Vidal per Inter-Shakhtar: "Non possiamo rischiarlo"

L' non può permettersi di fallire nell'ultima giornata della fase a gironi della : per festeggiare la qualificazione agli ottavi servirà soltanto la vittoria a San Siro contro lo Donetsk, avversario ostico e reduce dal k.o. inflitto al .

Antonio Conte ha parlato durante la consueta conferenza stampa della vigilia, facendo riferimento a qualche assenza di troppo che ha colpito la mediana nelle ultime ore.

"La situazione a centrocampo non è delle migliori. Faremo delle valutazioni, cercherò di fare le scelte migliori per l'Inter. Domani vedrete quali saranno".

Con un pareggio tra Real Madrid e Moenchengladbach, l'Inter sarebbe fuori dalla Champions a prescindere dal risultato contro gli ucraini. La teoria del 'biscotto' non è però minimamente accettata dall'allenatore nerazzurro.

"Noi dobbiamo guardare la realtà dei fatti e vincere la nostra partita. Abbiamo delle problematiche importanti, dovremo essere bravi ad esaltarci ancora di più nelle difficoltà. Una settimana fa, prima del Borussia, eravamo morti: ora abbiamo visto uno spiraglio di luce. Non stiamo parlando di tornei da bar, vorrei che nessuno cavalcasse la teoria del 'biscotto': ognuno giocherà per vincere la propria partita".

I margini di miglioramento sono enormi per una squadra cresciuta tanto nell'ultimo anno e mezzo.

"E' stato iniziato un percorso e stiamo cercando di portarlo avanti nel migliore dei modi, migliorando su tutto. Abbiamo spazio per migliorarci".

Il match d'andata si concluse sullo 0-0: molte occasioni non capitalizzate dall'Inter nell'arco dei 90 minuti.

"La partita è stata combattuta, lo Shakhtar è un'ottima squadra allenata da un bravissimo allenatore. Giocare contro di loro non è mai semplice. E' la terza partita contro di loro in poco tempo. Loro hanno a disposizione due risultati su tre, noi solo uno ed è la vittoria. Cercheremo di ottenerla".

A rischio la presenza di Barella, sicuramente indisponibile, invece, Vidal.

"Arturo non è disponibile, rischiare significherebbe allungare i tempi di recupero e non possiamo permettercelo. Sarà dispiaciuto di non esserci ma contro il Borussia abbiamo vinto anche senza di lui. Giocheremo da grande squadra, sopperendo alle assenze".