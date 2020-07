Conte non risponde: "Cosa manca all'Inter? Poi mi massacrate..."

Antonio Conte commenta il pareggio dell'Inter a Verona: "Nulla da rimproverare ai ragazzi, meritavamo di vincere. Cosa manca? Lo dirò al club".

L' non riparte. Dopo la sconfitta casalinga contro il , i nerazzurri non vanno oltre il pareggio a e scivolano al quarto posto dietro l' .

Antonio Conte, intervistato da 'Sky Sport' al termine della partita, stavolta però è soddisfatto della prestazione dei suoi.

"Da un punto di vista dell'impegno, della voglia e della determinazione non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra che fa dei ritmi alti, l'Inter ha risposto. C'è il solito rammarico di aver preso goal a 5' dalla fine da un fallo laterale. Penso che avremmo meritato di vincere. Stiamo facendo un lavoro importante, lavoriamo tanto e penso che si veda. Abbiamo perso 20 punti da situazioni di vantaggio? Ci deve far riflettere, abbiamo perso punti veramente stupidi se no staremmo parlando di un'altra classifica".

A preoccupare Conte sono anche le condizioni fisiche di Lukaku, uscito acciaccato dal 'Bentegodi'.

"Speriamo non sia niente di particolare, ha avuto un problema alla schiena e nella zona dell'adduttore".

Il tecnico nerazzurro prova a spiegare cosa non funziona nella sua Inter da qualche settimana.

"Penso che l'esperienza, giocare più partite, possa portare un miglioramento nella gestione. Alcune volte andiamo in affanno troppo facilmente. Il Verona nel secondo tempo però non ha tirato in porta. Eriksen? Se vedete i numeri l'Inter dalla ripresa del campionato ha maggiore percentuale di possesso, maggiore indice di pericolosità. Lui ha giocato molte partite, sta crescendo e stiamo cercando di metterlo in un contesto ma Borja Valero sta facendo grandi cose e facciamo delle rotazioni".

Conte invece preferisce non risponde su cosa manca all'Inter per competere ad altissimi livelli.