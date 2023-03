Antonio Conte e il Tottenham si separano: ufficiale la risoluzione consensuale

Già distante da diversi giorni, l'ex Inter e Juventus saluta gli Spurs al secondo anno della sua gestione: Stellini guiderà il club.

Le ultime settimane di Antonio Conte non sono state semplici: dopo l'operazione e il ritorno in panchina, il suo Tottenham è stato eliminato dalla Champions League dal Milan e in Premier League i risultati sono stati altalenanti.

Prima della sosta per le Nazionali l'allenatore ex Inter e Juventus è ritornato in Italia, con le voci sempre più consistenti sul suo esonero.

Che in realtà si è trasformato in addio consensuale: come reso noto dal Tottenham, le strade degli Spurs e di Conte si sono separate consensualmente.

"Annunciamo che l'allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo".

A guidare il club, come comunicato, sarà Cristian Stellini, fino al termine dell'attuale stagione, con Ryan Mason come assistente.

Alla vigilia della sosta per le Nazionali, complice il pareggio esterno contro il Southampton, Conte si era lasciato andare a uno sfogo senza precedenti.

"Non siamo una squadra, ho giocatori egoisti".

Parole che non sono passare inosservate e che hanno squarciato il cielo degli Spurs, fino all'addio definitivo. Arrivato all'inizio di novembre del 2021, ha riportato il Tottenham in Champions League, fino agli ottavi di finale. Il resto è noto.