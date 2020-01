Conte sul mercato dell'Inter: "Non ci sono tanti soldini..."

L' si è già lasciato alle spalle il passo falso contro l' di sabato scorso. Questa sera contro il è arrivata una netta vittoria in Coppa , grazie alla doppietta di Lukaku e alle reti di Ranocchia e Borja Valero.

Antonio Conte nel post-partita, ai microfoni di 'Rai Sport', ha iniziato l'intervista spiegando la partita dal punto di vista dei singoli.

"Sicuramente ho avuto un'ottima risposta da parte di tutti i ragazzi, visto che in diversi non giocavano da un po', anche Barella era al rientro dopo l'infortunio. Dimarco, Lazaro, Alexis, hanno fatto tutti una buona partita. Borja Valero poi si è confermato come elemento molto importante per noi. Lukaku sta dimostrando la sua forza ma ha ancora margini di miglioramento".