Conte sorride: "Vidal è disponibile per Lazio-Inter"

Il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della gara contro la Lazio: "Non vogliamo snaturarci, sarà un impegno duro".

Vigilia di big match per l' di Conte, capolista del campionato con due successi su due, pronta a sfidare la per provare a continuare nella sua striscia vincente. Dopo il successo complicato contro la e quello deciso contro il , terzo turno di per i nerazzurri.

In attesa di andare al riposo a causa della sosta delle Nazionali, l'Inter punta a confermarsi, nella prima gara di un certo spessore di questo avvio stagionale. Per i biancocelesti il desiderio di fare la voce grossa dopo aver perso in maniera roboante contro l' .

Conte ha parlato in conferenza stampa della difficoltà del match:

"Ci arriviamo bene perché è il terzo impegno ravvicinato e lo sarà anche per la Lazio. L'anno scorso abbiamo perso quattro partite, una contro di loro all'Olimpico. Sappiamo che è un impegno importante, duro, contro un'ottima squadra. Vorremmo uscire con un risultato migliore dell'anno scorso".

Una prova importante per l'Inter di Conte, decisa a continuare la striscia vincente:

"Bisognerà fare molta attenzione. Al tempo stesso non dobbiamo snaturarci e dobbiamo proseguire nel nostro percorso. Siamo tutti curiosi di vedere che tipo di risposte possiamo avere in questo tipo di partite, ma come ho detto prima stiamo lavorando e vogliamo proseguire in questo nostro percorso".

Vidal potrà essere della gara regolarmente: