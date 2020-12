Conte si gode l'Inter: "Adesso siamo più compatti e sicuri"

Antonio Conte esulta per la vittoria contro il Bologna e poi parla così di Eriksen: "Tutte le scelte che faccio sono fatte per il bene dell'Inter".

L' infila la terza vittoria consecutiva e si riprende il secondo posto, a discapito della . La squadra di Conte ha messo nel mirino il e adesso può concentrarsi sull'ultima giornata di .

A DAZN Antonio Conte ha commentato così l'andamento della partita vinta contro il .

"Il goal del 2-1 è arrivato in maniera inaspettata, altre volte abbiamo messo a rischio partite come questa per cali di tensione. A luglio abbiamo avuto una bruttissima esperienza proprio contro il Bologna qui a San Siro. Memore di questo ricordo, oggi eravamo più attenti e determinati".

Sulla trasformazione tattica dell'Inter, Conte ammette di aver cambiato qualcosa recentemente.

"In si gioca un calcio molto tattico, noi alterniamo momenti di pressione alta a momenti di attesa e poi aggressione sulla palla. Stiamo cercando questo tipo di equilibrio, anche perché prima pressavamo molto più alti ma gli avversari ti studiano con il passare del tempo, e dietro lasciavamo molto spazio. Siamo più compatti adesso e ci sentiamo più sicuri. Fermo restando che quanto fatto precedentemente è tutto un bagaglio, i ragazzi oggi sanno fare tutto".

Poi si passa alla prestazione individuale di alcuni giocatori dell'Inter. Partendo da Hakimi.

"Hakimi? Stiamo parlando di un ragazzo che ha 20 anni, ha fatto esperienza solo al praticamente nella sua carriera, in si gioca un calcio diverso dal nostro. Sta lavorando, ha capito la differenza tra giocare in Italia e in Germania. Lui è un calciatore con ampi margini di miglioramento, penso che sia con la squadra giusta e con l'allenatore giusto per migliorare. Deve lavorare tanto, sono contento perché questo tipo di prestazione aumenta la fiducia, come magari qualche errore passato aveva fatto calare la sua autostima".

Poi si passa a Romelu Lukaku, trascinatore dell'Inter, e alla situazione spiacevole di Christian Eriksen, mandato in campo al 91'.