Conte non si fida dello Shakhtar: "Non si fanno tre goal al Real per caso"

Reduce dalla vittoria ottenuta in campionato sul campo del , l’ torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e sulla .

La compagine nerazzurra, che nel suo esordio stagione nella massima competizione continentale per club ha pareggiato 2-2 al Meazza contro il Monchengladbach, martedì sera sarà impegnata in contro lo .

Antonio Conte ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“La vittoria dello Shakthar sul ha un po' cambiato il girone. Prevedo un girone molto equilibrato e noi dobbiamo essere bravi a starci dentro e cercare di passare il turno. Non si può paragonare la partita di agosto con questa. L'abbiamo anche rivista, siamo stati perfetti. Abbiamo veramente sfiorato la perfezione in quella partita. Sarà importante ripetere una partita attenta. Non si fanno per caso tre goal al Real".

Il tecnico però sottolinea come la sua Inter stia lentamente tornando ai vertici anche in Europa.

"L'Inter sta riconquistando dimensione europea. Il percorso in EL ha portato esperienza in tutti. Dobbiamo continuare, aggredire l'avversario, aggredire sempre in avanti. La mentalità che voglio è questa. Abbiamo rispetto per tutti ma non voglio mai una squadra passiva. I ragazzi lo sanno, non voglio mai vedere una squadra passiva né in possesso di palla né in fase di non possesso".