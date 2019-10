Conte rende l'onore delle armi: "La Juve è di un'altra categoria"

Antonio Conte ha commentato la sconfitta dell'Inter per 1-2 contro la Juventus, ammettendo la differenza tra la sua squadra e i bianconeri.

L' crolla per la prima volta in stagione in dopo 6 vittorie. A San Siro è la a vincere 1-2 grazie al goal decisivo di Gonzalo Higuain.

Antonio Conte, grande ex di serata, è uscito sconfitto dalla sfida e nel post-partita, a 'Sky Sport', ha reso l'onore delle armi all'avversaria.

“Abbiamo pagato l’infortunio di Sensi quando lui è uscito e abbiamo perso il filo. Nel secondo tempo non abbiamo iniziato bene, poi c’è stato ancora equilibrio. Hanno segnato loro, hanno mostrato l’artiglieria pesante che hanno nella gestione. I ragazzi hanno dato tutto. Noi abbiamo tanta strada da fare, loro hanno fatto valere la caratura di grande squadra”.

Il tecnico si è detto poco toccato a livello sentimentale dall'incontro con il club in cui ha giocato 13 anni e allenato vincendo 3 scudetti.

“È una partita importante contro una squadra molto forte, ho sempre perso contro la Juventus. E oggi mi è successo con l’Inter. Mi dispiace di aver perso oggi”.

Conte ha anche voluto sottolineare l'ampio divario che divide in questo momento la sua squadra dai bianconeri.