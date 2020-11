Conte promuove l'Inter: "Crescita esponenziale, sono soddisfatto"

L ' se la gioca alla pari ma esce sconfitta da Valdebebas dove il vince 3-2 scavalcando i nerazzurri nella classifica del girone di .

Il tecnico, intervistato da 'Sky Sport', però prova a vedere il bicchiere mezzo pieno e sottolinea la crescita della sua squadra.

"Questa è la mia Inter, io sono l'allenatore. Penso che per noi ci vogliano anche questi step, non so quante squadre hanno giocato così a Madrid rimontando due goal, due situazione regalate da noi. Abbiamo avuto le occasioni per fare il 3-2 e poi abbiamo subito noi il goal".