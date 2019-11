Conte orgoglioso dell'Inter: "Sono felice di allenare questi ragazzi"

Conte commenta la vittoria dell'Inter contro il Verona e rivela una dedica speciale: "Per il compleanno di mia figlia, così posso festeggiare... ".

L' dimentica e torna almeno per una notte in vetta alla classifica di grazie alla vittoria in rimonta ottenuta in rimonta contro il .

Antonio Conte, intervistato da 'Sky Sport' al termine della partita, sottolinea le difficoltà incontrate questa sera.

"La risposta è stata importante nonostante la partita si fosse messa in salita. Loro giocavano con un 7-3-0, ci siamo trovati davanti una barriera. Siamo stati molto bravi e abbiamo dimostrato maturità e soprattutto voglia eccezionali".

Il tecnico quindi ringrazia la sua squadra per l'ottimo cammino tenuto fin qui in campionato.

"I ragazzi stanno facendo qualcosa di importante. Siamo felici, 31 punti in 12 partite non ce li saremmo aspettati, merito dei ragazzi. Sono molto contento di essere il loro allenatore. La delusione di Dortmund è stata cocente. Oggi vincere una partita in questa maniera significa che c'è qualcosa alla base".

Infine Conte ha una dedica particolare per il successo ottenuto contro il Verona.