Conte centra l’obiettivo: il Tottenham torna in Champions League

Obiettivo centrato. Antonio Conte non delude le aspettative, ancora una volta. E porta il Tottenham al 4° posto, che significa nuovamente in Champions League.

Gli Spurs chiudono al 4° posto la Premier League grazie alla vittoria contro il Norwich, ultimo in classifica e già retrocesso da diverse settimane, con uno 0-5 che non lascia spazio a recriminazioni.

Nessun patema per Kane e compagni, trascinati da due ex juventini: assist di Bentancur e goal di Kulusevski per sbloccare la gara, poi altro assist dell'uruguagio per Kane e spettacoalre mancino dello svedese.

Nel secondo tempo è lo show di Heung-Min Son, autore di una doppietta che lo ha portato a 23 reti stagionali, pari con Salah in testa alla classifica marcatori. La ciliegina sulla torta.

Nulla da fare per l’Arsenal di Mikel Arteta, che ha subito il sorpasso una settimana fa dopo aver anche perso lo scontro diretto giovedì 12 maggio. Da -5 a +1 in due giornate. Vantaggio mantenuto.

Per i Gunners continuerà l’assenza dalla massima competizione europea, che perdura dal 2017. Gli Spurs tornano invece in Champions dopo aver mancato il piazzamento in top four nella sorsa stagione.