Conte fa chiarezza: "Non ho mai chiesto Dzeko all'Inter"

Conte su Dzeko: "Non ho mai chiesto nulla e non ne parlo, ho grande rispetto". E su Ibra-Lukaku: "Possibile inchiesta federale? Non mi interessa".

Reduce dalla vittoria conseguita conseguita nel derby di Coppa Italia contro il Milan, l’Inter torna a concentrarsi sul campionato e lo e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una partita che mette in palio punti molto importanti per la corsa Scudetto: quella contro il Benevento. I nerazzurri avranno bisogno dei tre punti per restare in scia del Milan, o per tentare addirittura il sorpasso in vetta.

Antonio Conte, in conferenza stampa, ha fatto chiarezza sul possibile arrivo di Edin Dzeko dalla Roma.

Conte ha poi invocato il cambio data per il match di Firenze previsto venerdì prossimo.

"Non vedo perchè non si possa spostare a sabato".

Capitolo Eriksen.

"Al di là delle qualità balistiche sui calci da fermo, speriamo di avere un contributo da lui su tutta la partita. Da anni l'Inter non aveva uno specialista sulle punizioni, è un'arma in più, ma ci aspettiamo anche qualcosa di fattivo durante le gare. Non si può pensare di far giocare un calciatore solo per le punizioni".

Sulla squalifica seguita al diverbio con Maresca in Udinese-Inter, il tecnico salentino ha svelato un retroscena.

"Sono io che ho chiesto al club di non fare ricorso, bisogna accettare le situazioni e se hanno deciso così è giusto accettarla. Sappiamo che gara ci aspetta contro il Benevento, ho uno staff molto preparato che mi sostituirà alla grande".

Parentesi su Vecino e Sensi.

"Con Matias di comune accordo abbiamo deciso di fargli fare delle partite con la Primavera visti i tanti impegni che ci impediscono di organizzare amichevoli. Sta lavorando, si avvicina al pieno recupero, ci auguriamo sia al 100% quanto prima. Stefano sta calibrando bene i lavori".

Basso profilo sullo stop comminato a Ibrahimovic e Lukaku dopo il parapiglia nel derby di Coppa Italia.

"Se ci sarà un'inchiesta della Procura federale non lo so nè mi interessa, il mio compito è allenare. Romelu era in diffida, è stato ammonito ed è scattato lo stop".

Tornando al campionato, infine, ecco la sottolineatura di Conte.