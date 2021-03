Arriva l'Atalanta, Conte mette l'Inter in guardia: "Una realtà consolidata, non sarà facile"

La capolista della Serie A nel big match della 26esima giornata di Serie A: Inter e Atalanta si sfidano e si contendono 3 punti pesantissimi per la classifica del nostro campionato.

Nella consueta conferenza stampa, Antonio Conte ha parlato dei bergamaschi con grandi complimenti al suo collega Gian Piero Gasperini.

"Non so se sarà la più difficile, sicuramente non è facile. La sfido per la quarta volta, loro ci conoscono e noi conosciamo loro. Crea grandi problematiche a tutte le squadre, in Champions e campionato. É una realtà consolidata, ha battuto tutte le big, con consapevolezza e autostima, con giocatori forti, sia titolari che in panchina, Muriel su tutti. Gian Piero sta facendo un lavoro straordinaria e sono contento per lui e l’Atalanta, visto che ci sono passato, anche se per poco".