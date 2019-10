Conte vede ancora la Juventus avanti: "C'è del gap, ma dobbiamo lottare"

Quello dell’ è stato un inizio di campionato certamente importante. La compagine nerazzurra, alla prima stagione del ciclo Conte, ha inanellato sei vittorie nelle prime sei uscite del torneo, prima di cadere a Milano nello scontro diretto contro quella che, dopo un lungo inseguimento, si è presa la vetta solitaria della classifica.

Antonio Conte, parlando al ‘Festival dello Sport’ di Trento, ha spiegato come i bianconeri abbiano ancora un certo margine sulle rivali.

“Credere non costa niente e questo vale per i tifosi dell’Inter, del e delle altre squadre. Non costa nulla, ma bisogna anche guardare la realtà con obiettività e non serviva la partita con la per scoprire determinate cose. Io sono stato preventivamente chiaro nel dire che ci sono due squadre davanti a noi: la Juve è certamente il top e anche il Napoli è stato costruito negli anni. E’ difficile dubitare del fatto che ci sia questo gap, ma noi abbiamo iniziato un percorso che attraverso il lavoro, la serietà e la chiarezza potrà portare ad essere competitivi e a dare delle soddisfazioni per noi e per i nostri tifosi”.