Conte non si nasconde: "Senza l'Inter lo scudetto sarebbe già assegnato"

L'Inter di Antonio Conte vince anche contro il Torino e tiene il passo della Juve: "Bisogna pensare a noi, pensare agli altri può fare male".

Un altro successo che vale l'allungo sulle concorrenti per la zona Champions. L' però non ha intenzione di accontentarsi e vede nella la concorrente numero uno, ovviamente per lo scudetto.

Antonio Conte non si è nascosto in conferenza stampa e, dopo aver guardato a chi insegue l'Inter a distanza di sicurezza, guarda anche l'unica squadra davanti all'Inter, la Juventus. La quale, secondo il tecnico, senza i nerazzurri avrebbe già vinto lo scudetto.

"Vediamo che siamo a una distanza importante rispetto ad altre squadre, più attrezzate rispetto a noi. Questo ci deve rendere orgogliosi: se non ci fosse l'Inter, avreste già chiuso quaderni e libri ed avreste già assegnato lo Scudetto".

L'allenatore salentino ha sottolineato il lavoro della squadra e come i nerazzurri debbano pensare solo a loro stessi, senza guardare troppo in alto. Anche se la Juventus dista solo un punto.