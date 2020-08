Conte-Inter, lo sfogo è il passato: "Parole costruttive"

Il tecnico dell'Inter ha parlato dopo la finale di Europa League raggiunta: "Abbiamo fatto sembrare lo Shakhtar una squadra normale".

Secondo in campionato, fuori dalla fase a gironi di ? Questioni spazzate via, davanti al possibile trionfo in finale di . L', infatti, ha raggiunto l'atto finale del torneo dopo aver schiantato lo Donetsk per 5-0. Conte si giocherà così la sua prima finale continentale.

C'è entusiasmo tra il popolo interista per la finale raggiunta come ovvio. Conte applaude i suoi per la grande vittoria contro lo Shakhtar in semifinale ed ora attende il , ovvero la regina della competizione capace di portare il trofeo a casa in cinque occasioni su cinque.

Al termine della gara, Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"Questa era una partita che temevo tanto, abbiamo fatto sembrare lo Shakhtar una squadra normale. I ragazzi hanno giocato una partita con mentalità europea nella maniera giusta, il merito va a loro".".

Sembrano lontane anni luce le dichiarazioni di Conte relative alla società:

"Non mi va di tornare su quel momento. Io quando dico le cose lo faccio in modo costruttivo, senza offendere nessuno. Qualsiasi cosa che faccio è per il bene del club".

Ora è tutto nelle mani dell'Inter:

"I ragazzi si sono messi a disposizione, non finirò mai di ringraziarli. Adesso ci giochiamo l'Europa League. Godiamoci almeno questo momento adesso, ma noi abbiamo voglia, entusiasmo e voglia di stupire".

Conte non ha mai avuto dubbi sulla sua Inter: