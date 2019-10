Conte influenzato, dopo Sassuolo-Inter parla Stellini: "Era provato"

Antonio Conte è stato fermato dall'influenza, dopo Sassuolo-Inter a parlare è il suo vice Stellini: "Aveva un po' di problemi intestinali".

L' soffre, ma vince sul campo del . Le doppiette di Lukaku e Lautaro permettono ad Antonio Conte di strappare tre punti sul campo del Mapei Stadium, nonostante un finale di partita in apnea.

Con DAZN rivedi Sassuolo-Inter IN STREAMING E ON DEMAND

Il tecnico peraltro al termine della gara, forse provato anche dalla tensione degli ultimi minuti, non si è presentato davanti ai microfoni causa influenza.

Al suo posto quindi ha parlato il vice di Conte, Stellini, intervistato da DAZN.

"Conte? Era provato e stanco, ha un po' di problemi intestinali. Aveva un po' di febbre già prima della partita".

Stellini non nasconde come nel finale qualcosa non sia andata per il verso giusto.