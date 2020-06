Conte deluso dopo Inter-Sassuolo: "Punti buttati, dobbiamo migliorare"

Dopo la vittoria di misura contro la , l' non va oltre il pareggio casalingo contro il e scivola di nuovo a -8 dalla .

Antonio Conte, intervistato da 'DAZN' al termine della partita, non riesce a nascondere la delusione.

"E' un pareggio che ci deve rammaricare e che ci fa male. Hai avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere la partita e non l'abbiamo fatto. Eravamo riusciti a recuperare a quattro minuti dalla fine ma abbiamo concesso il pareggio. Quando hai le occasioni per fare goal, devi fare goal. In fase difensiva bisogna fare attenzione".