Conte contro arbitri e VAR: "L'Inter non è stata rispettata"

Dopo Inter-Shakhtar, Antonio Conte se la prende con gli arbitraggi: "In Champions siamo stati poco fortunati". Sulla gara: "È mancato il goal".

Altra eliminazione dai gironi di . La terza consecutiva, la seconda da quando Antonio Conte siede sulla panchina dell' . E così, ancora una volta, l'allenatore nerazzurro è costretto a presentarsi davanti alle telecamere per parlare di una delusione europea.

"Poca cattiveria? Sono pareri vostri che non mi trovano d'accordo - le parole di Conte a 'Sky Sport' dopo lo 0-0 contro lo Shakhtar - La squadra ha dato tutto. Il fatto di non aver segnato un goal in 180 minuti ha dell'incredibile. Il portiere loro è stato il migliore in campo. Quale cattiveria? Abbiamo dato tutto".

Di certo, all'Inter manca qualcosa nell'ultima giocata. Specialmente a livello internazionale.

"Queste valutazioni dovranno essere fatte a freddo, in maniera serena, non dopo un'uscita del genere. C'è rammarico, c'è delusione, ma non mi sento di parlare di mancanza di determinazione.Ci è mancato il goal, e se non segni non vinci".

Quindi, una stilettata agli arbitraggi europei.

"In tutta questa Champions League non siamo stati fortunati né con gli arbitri né col VAR. L'Inter non è stata rispettata. C'è grande delusione".

La sensazione è che l'Inter, già nella prima parte del primo tempo, si sia sgonfiata anche a livello fisico. E forse i cambi di Conte sono stati un po' tardivi.

" Sanchez l'ho fatto entrare al 75'. Giocando con 3 punte ci saremmo sbilanciati troppo. E in mezzo al campo i giocatori erano quelli. Poi ho fatto entrare Eriksen. Inoltre Lautaro non ne aveva più.

Abbiamo problemi di gioco? In che senso? Oggi lo ha stravolto il suo sistema di gioco, ci ha affrontato in maniera diversa. Che problemi di gioco dobbiamo avere? Pensate prima di fare le domande".

Stupisce anche che l'Inter non abbia un piano B dal punto di vista tattico. E qui Conte perde di nuovo la pazienza, pur con ironia.