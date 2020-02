Conte chiede più attenzione all'Inter: "Sembravamo impauriti"

Due sconfitte consecutive dopo la sbornia del Derby. Dopo aver perso la semifinale d'andata di Coppa , l' cade anche all'Olimpico contro la di Inzaghi, riuscita a ribaltare la rete di Young portando a casa i tre punti grazie alle reti di Immobile e Milinkovic-Savic.

L'Inter rimane comunque a -3 dalla vetta occupata dalla a due lunghezze dalla Lazio, con il Derby d'Italia da giocare tra due giornate. Insomma sarà lotta fino alla fine in un campionato da tanto tempo mai così aperto. Continui colpi di scena e bagarre Scudetto che continua.

Al termine della gara Conte ha chiesto più attenzione all'Inter:

"La prestazione c'è stata, non mi è piaciuto il risultato e il modo in cui abbiamo regalato i due goal alla Lazio. I dettagli sono decisivi in queste gare, fa parte di un processo di crescita. I ragazzi devono lavorare e migliorare. In stagione avevamo partite in pugno e le abbiamo perse".