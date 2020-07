Conte chiede pazienza: "Ci vuole tempo per vincere, ho firmato per tre anni e sono entusiasta"

Il tecnico nerazzurro dopo Inter-Torino parla del presente e del futuro, con Eriksen sullo sfondo: "Devo fare delle scelte per l'Inter".

Due minuti e passa la paura. L' con Young e Godin ribalta il goal di Belotti - con la complicità di Handanovic - e poi con Lautaro timbra il 3-1 finale contro il , che vale il secondo posto.

Ai microfoni di 'Sky Sport', Antonio Conte ha analizzato la partita, dicendosi soddisfatto del rendimento dei suoi.

"Abbiamo iniziato bene, dominato la partita. Anche dalle statistiche è chiaro che abbiamo dominato. Poi l’angolo… È un periodo in cui capita un episodio e prendiamo goal. Samir difficilmente sbaglia, fa capire il periodo particolare. Il goal poteva innervosirci, invece i ragazzi son stati bravi".

Le vittorie pesano per il presente, ma anche per il futuro del progetto Conte all'Inter. Lo stesso tecnico allontana le voci di un possibile addio chiedendo tempo e pazienza, oltre che confermando la voglia di rimanere in nerazzurro.

“I tre punti servono per dare certezze ed entusiasmo, per ripagare dei sacrifici. Nell’ultimo periodo siamo stati puniti eccessivamente dagli errori. La strada è quella giusta. Sono stato chiamato per un progetto triennale per riportare l’Inter a essere competitiva. Ci vuole tempo per tornare a vincere. Ogni volta che ho iniziato, ho vinto qualcosa. Sono arrivato con tanto entusiasmo, c’è fiducia. Questo progetto ha la durata di tre anni, magari poi lo allunghiamo. Non voglio essere di troppo, ma sono contento e non vedo motivi per non esserlo”.

Parole anche per Christian Eriksen, escluso a sorpresa per la terza volta nelle ultime quattro partite.