Conte carica l'Inter: "Vogliamo la finale, nessuno è favorito"

Conte alla vigilia della sfida con il Bayer Leverkusen: "Lautaro sta facendo una grande stagione, non dimentichiamo le voci di mercato...".

Continua l'avventura europea per l' di Conte, ai quarti di finale. In , infatti, dopo aver eliminato il per 2-0, la squadra nerazzurra sfiderà il in gara unica: in palio un posto tra le migliori quattro della competizione e la possibilità di continuare a lottare per la vittoria finale.

Seconda in campionato ed eliminata in Coppa in semifinale, l'Inter spera di poter sollevare l'Europa League al cielo tedesco nelle prossime settimane, così da spezzare la maledizione delle squadre italiane nel torneo nel nuovo millennio. fuori contro il , rimane in gioco solo il team Conte.

Alla vigilia della gara contro il Leverkusen, Conte ha caricato l'ambiente analizzando la sfida:

"A questo punto non ci sono favoriti, dobbiamo essere positivi perchè il nostro obiettivo è il massimo, dovremo dimostrare sul campo di meritare la finale, dovremo dare tutto senza rimpianti e recriminazioni".

Tra i più temuti in casa Bayer ci sono ovviamente Lukaku e Lautaro, trascinatori dell'attacco nerazzurro:

"Se la squadra fa bene le punte fanno bene. La bravura dei singoli dipende dal contesto di squadra. Sono molto contento dell'ambientamento di Lukaku. Anche Lautaro sta vivendo una grande stagione, ricordiamo che è stato al centro di voci di mercato, non lo dimentichiamo".

Infine un commento sul nuovo incarico di Pirlo, nominato allenatore della dopo l'esonero di Sarri: