Conte carica l'Inter: "Per noi è una finale"

La rimonta sul ha migliorato a dismisura l'umore in casa , a poche ore dal decisivo scontro di contro il : a San Siro servirà la vittoria per scavalcare i 'Blancos' e pensare con ottimismo al passaggio del turno, messo a rischio dai soli due punti guadagnati nelle prime tre giornate.

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Antonio Conte ha sottolineato l'importanza estrema dell'impegno.

"Sicuramente per noi rappresenta una finale, dopo i risultati precedenti non abbiamo tante vie di scampo. Ci aspetta una gara difficile contro una squadra che conosciamo tutti per la storia che ha, passata e recente. C'è un risultato importante da raggiungere, però sappiamo anche che se vogliamo possiamo, e all'andata lo abbiamo dimostrato".

"Il salto di qualità dobbiamo farlo, ci si aspetta tantissimo da noi. Alla fine le chiacchiere stanno a zero e rimangono i fatti, dobbiamo assumerci delle responsabilità iniziando da me e passando per i giocatori e il club. Se questo salto di qualità non è ancora avvenuto significa che c'è qualcosa da rivedere".

"Spesso e volentieri l'anno scorso partivamo forte, quest'anno tantissime squadre arrivano abbottonate e diventa difficile riuscire a trovare la via del goal, ci vuole più pazienza. Per questo è aumentato tanto il nostro possesso palla. Stiamo concedendo qualcosa di troppo ma, come ho detto prima, se vogliamo essere competitivi dobbiamo alzare tutto: l'attenzione, la concentrazione e la cattiveria".

"Non penso che il Real Madrid possa piangere da questo punto di vista. Parliamo di una rosa forte e completa, in grado di sopperire alle assenze. Il fatto che la stampa parli di questo mi fa un po' sorridere".