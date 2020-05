Il primo trionfo di Conte allenatore: la promozione col Bari

Antonio Conte, bandiera della , oggi siede sulla panchina dell'. Una scelta che molti tra i tifosi bianconeri hanno vissuto come un 'tradimento'.

Nulla comunque in confronto a quello che provarono i leccesi quando qualche anno fa lo stesso Conte, nato proprio in Salento, decise di accettare la chiamata dell'odiato Bari. La prima tappa vincente della sua carriera da allenatore.

E dire che se Conte avrà l'opportunità di diventare il tecnico del Bari sarà proprio grazie al . I giallorossi infatti poco prima del Natale 2007 travolgono il Bari al 'San Nicola' con un pesantissimo 0-4 e convincono la società a dare il benservito a Giuseppe Materazzi, padre di Marco.

Al suo posto Giorgio Perinetti, che aveva già lavorato con Conte a Siena, chiama proprio l'ex capitano della Juventus reduce dalla retrocessione in Serie C alla guida dell'Arezzo dove si era alternato con Maurizio Sarri.

Conte accetta l'incarico tra l'incredulità dei suoi concittadini e grazie anche a un robusto intervento della società sul mercato (tra gli altri arriverà Andrea Masiello) raggiunge la salvezza con largo anticipo, meritandosi la conferma sulla panchina biancorossa. In pochi però immaginano che sarà l'inizio di una cavalcata inarrestabile.

Eppure il tecnico nel giorno della sua presentazione era stato chiaro.

"Spero che un giorno non tanto lontano la gente si ricordi di me non come ex calciatore della Juventus, con cui ho vinto tantissimo, ma come Conte allenatore”.