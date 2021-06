Conte al Tottenham, possibilità concreta: colloqui in fase avanzata

Lasciata l'Inter, Conte può tornare a Londra dopo l'esperienza alla guida del Chelsea: nel futuro può esserci il Tottenham.

Antonio Conte nuovamente a Londra. Dopo aver vinto la Premier League sulla panchina del Chelsea, l'ormai ex tecnico dell'Inter può essere il nuovo allenatore del Tottenham. Colloqui in fase avanzata e possibilità concreta di essere il post Mourinho-Mason.

Allenatore Campione in carica di Serie A, Conte e l'Inter si sono separati in seguito alla conquista dello Scudetto. Dopo le voci su Real Madrid e Juventus, tornate al passato con Ancelotti e Allegri, il mister pugliese sembrerebbe ad un passo dal Tottenham.

Insieme a Conte potrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo Fabio Paratici, che dopo anni ha lasciato la Juventus. Il Tottenham vuole tornare nella grande Europa già nel 2022, visto il settimo posto che ha portato solamente ad una qualificazione nella nuova Conference League.

Anche il sostituto di Conte al Chelsea, ovvero Maurizio Sarri, sarebbe stato sondato dal Tottenham, ma gli Spurs sembrano più vicini al Campione d'Italia in carica in virtù del sì dello stesso all'eventuale ritorno a Londra tre anni dopo l'ultima volta.

Il Tottenham è alle prese con una rivoluzione in virtù del mancato approdo in Champions o Europa League. Harry Kane potrebbe salutare gli Spurs e per questo motivo in caso di insediamento di Conte potrebbe aprirsi la pista Lukaku, attualmente comunque incedibile per l'Inter.

Per il Tottenham rimane in piedi anche l'ipotesi Pochettino, ma difficilmente il PSG lascerà andare il tecnico argentino. Il Real Madrid, del resto, ha già dovuto fare i conti con il no da parte di Al-Khelaifi per portarlo nella capitale come post Zidane.