Contatto Monza-Real Madrid: sul tavolo Borja Mayoral

Il club di Berlusconi e Galliani prova a riportare in Italia l'attaccante spagnolo ex Roma, da gennaio in prestito al Getafe.

Il Monza continua a lavorare freneticamente sul mercato per rafforzare la rosa per la sua prima partecipazione in Serie A: spuntano due nomi nuovi per la formazione allenata da Giovanni Stroppa.

Entrambi riportano alla Roma dello scorso anno: il primo è Gonzalo Villar, esterno del Getafe che ha giocato in giallorosso in prestito. Il secondo, invece, è Borja Mayoral.

In queste ore Adriano Galliani, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe intavolato una trattativa con il Real Madrid per riportare in Italia l'attaccante spagnolo.

Reduce da metà stagione al Getafe, in Liga, Mayoral ha siglato 6 reti in 18 presenze in campionato, dopo l'addio alla Roma.

Per entrambi i profili si continuerà a parlare nei prossimi giorni: intanto è stato fissato un incontro con l'Inter per raggiungere l'intesa per il trasferimento di Andrea Pinamonti al Monza.