Consigli Fantacalcio Serie A 2019/20: chi prendere all'asta

Asta fantacalcio: i consigli sui migliori giocatori da prendere, tra certezze, sorprese e occasioni.

Il mese di agosto, le ultime settimane di calciomercato, l'inizio del campionato. E' questo il momento in cui sale la febbre dele si iniziano a studiare mosse e strategie in vista della fatidica asta, nella quale si deciderà buona parte delle fortune (o sfortune) stagionali.

CONSIGLI FANTACALCIO: PORTIERI

Per guidarvi in questa fase, la più delicata della stagione per un fantallenatore, ecco i nostri consigli in vista dell'asta, sempre aggiornati in base alle ultime notizie di calciomercato.

LE CERTEZZE - Per chi vuole andare sul sicuro, non c'è molto da riflettere: migliore è la difesa, migliore sarà il rendimento del vostro portiere. Per questo avanti a tutti c'è Szczesny, con Handanovic un passo subito dietro, davanti a Meret e Donnarumma e ancora più defilati Pau Lopez e Strakosha. La vera scelta va fatta a monte ed è di natura strategia: volete una garanzia tra i pali? Allora non potete uscire da questa rosa ristretta di nomi. Altrimenti giocate sulla combinazione di due o tre portieri di fascia medio-bassa.

LE SORPRESE - La griglia dei portieri fornisce diversi spunti per chi cerca il compromesso ideale tra spesa contenuta e minor numero possibile di malus. Ci sono alcuni incastri interessanti tra numeri uno che potreste riuscire ad acquistare senza follie: Cragno-Sirigu, Dragowski-Consigli e Radu-Musso tanto per citarne alcune tra quelle più stuzzicanti. Quello che potrebbe andar via ad un costo davvero irrisorio è il duo Skorupski-Sepe: e non giocheranno mai in casa nella stessa giornata.

CONSIGLI FANTACALCIO: DIFENSORI

LE CERTEZZE - Dai top nel ruolo di difensore ci si aspettano due cose: rendimento costante ed elevato e una spiccata propensione al bonus. I nomi sono i soliti da qualche stagione a questa parte, con alcune novità. Koulibaly e Skriniar sono garanzie, Manolas e De Vrij al loro fianco potrebbero costare qualcosa in meno ma garantiscono grande affidabilità. Capitolo : De Ligt lo inseriamo subito in prima fascia. Ad un prezzo più contenuto sono valide alternative Acerbi, Izzo e Romagnoli. Tra gli esterni restano soluzioni top quelli dell' (Hateboer, Castagne e Gosens), senza dimenticare i vari Kolarov (rigorista e difensore con più goal all'attivo nello scorso campionato), Alex Sandro e Cancelo, con gli ultimi due chiamati al riscatto dopo un'annata tra alti e bassi.

LE SORPRESE - Di Lorenzo ha sorpreso tutti lo scorso anno ad e può ripetersi con il : a destra potrebbe trovare subito spazi importanti nel turnover di Ancelotti, con ampia licenza di spinta. Sulla scia dell'ultimo campionato occhio anche a Dijks, protagonista di un finale in crescendo con il Bologna. Tra i nuovi due nomi su tutti: Toljan arriva al con un ottimo curriculum, mentre Vavro in casa può rivelarsi l'ultima intuizione fortunata di Tare. Nell'Atalanta, dopo l'addio di Mancini, potrebbe trovare più spazio Djimisiti con un buon potenziale in termini di bonus. Depaoli, dopo aver fatto vedere ottime cose al , può salire di livello con la , mentre per Mattiello il può finalmente rappresentare il treno giusto della sua carriera.

LE OCCASIONI - Dipenderà molto dalle dinamiche della vostra asta, ma è quasi matematico: le occasioni si presentano sempre. Monitorate il costo di Bonucci, scivolato fuori dall'undici tipo della dopo l'arrivo di De Ligt (ma ne giocherà tante). Idem per Florenzi: la collocazione tattica nella di Fonseca è ancora incerta e questo contribuisce a tenere bassa la sua valutazione. Ghoulam si è ripresentato ai nastri di partenza con il Napoli molto più vicino a quello del 2017/18 che a quello della passata stagione, quindi merita attenzione. Asamoah ritrova Conte e giocherà da esterno di centrocampo nell' pur essendo listato difensore. Occhio poi ai terzini del : Conti è reduce da un calvario, Hernandez si è fatto male subito... gli infortuni spesso consentono di chiudere ottimi affari in fase d'asta.

CONSIGLI FANTACALCIO: CENTROCAMPISTI

LE CERTEZZE - A centrocampo si prevede asta infuocata per i soliti noti: i centrocampisti che giocheranno dalla trequarti in su, praticamente degli attaccanti aggiunti. Da Chiesa a Gomez, da De Paul a Suso, da Luis Alberto a Under, non servono presentazioni per quelli che - sulla carta - saranno i centrocampisti con la maggior propensione al bonus. Teniamo in prima fascia anche Milinkovic-Savic, nel caso in cui la Lazio riesca a tenerlo in rosa, e ci aggiungiamo due nomi dai quali ci aspettiamo molto in questa stagione: per Zielinski e Zaniolo può essere l'annata della definitiva esplosione.

LE SORPRESE - Può suonare strano sentirne parlare in termini di 'sorpresa', ma Ramsey può avere un impatto molto importante sulla , persino superiore alle aspettative. Sorprendente, appunto. Restando tra le big del campionato, due nuovi acquisti ci stuzzicano: Sensi ha dato ottime indicazioni nel pre-campionato dell'Itnter, mentre Krunic si sposa bene con l'idea di calcio di Giampaolo. Riflettori puntati anche su Malinovskyi dell'Atalanta, a patto di avere pazienza nelle fase iniziali della stagione quando vedrà il campo con poca regolarità. In tema di volti nuovi va seguito con attenzione Maroni, che nella Sampdoria potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Spostandoci in provincia, due suggerimenti: Traorè può crescere ancora nel Sassuolo, mentre Di Francesco in casa potrebbe trovare quello spazio che finora gli era mancato al Sassuolo.

LE OCCASIONI - Tra le big del nostro campionato ci sono situazioni interessanti, da monitorare in fase d'asta in cerca di affari convenienti. Douglas Costa con Sarri avrà più spazio rispetto all'ultima stagione e può rilanciarsi alla grande. Sempre in casa Juve attenzione a Cuadrado, che potrebbe rappresentare quell'esterno 'di fatica' che spesso ha trovato spazio nelle formazioni di Sarri. A proposito di esterni e di fatica, non dimenticatevi di Callejon: non è ancora certa la posizione che occuperà nel nuovo Napoli, ma la sua carriera insegna che difficilmente resta fuori dall'undici titolare. Perisic non ha vissuto un'estate facile con Conte, ma uno come lui - specialmente a buon mercato - vale sempre la pena prenderlo. E poi Bonaventura, destinato a riprendersi silenziosamente, e magari a suon di bonus, il suo posto nel Milan. Rog, passato al Cagliari, potrebbe costare poco perché a Napoli non ha avuto modo di trovare continuità in zona goal, ma con la sua nuova squadra potrebbe sorprendere.

CONSIGLI FANTACALCIO: ATTACCANTI

LE CERTEZZE - Scontato partire da Cristiano Ronaldo, anche se non sarà centravanti nello scacchiere bianconero di Sarri: il tecnico toscano lo vede come esterno sinistro, con ampia licenza di svariare su tutto il fronte d'attacco. Il ruolo in cui ha fatto faville negli anni migliori della sua carriera, per cui non c'è da preoccuparsi. Insieme a lui, quel gruppetto di centravnati che nel corso degli ultimi anni - e in particolare l'ultima - ha sempre risposto presente: da Piatek a Zapata, da Quagliarella ad Immobile. Con loro vi assicurate titolarità e doppia cifra con margine di errore piuttosto ridotto.

LE SORPRESE - Chi sarà il Quagliarella del nuovo campionato? E' la domanda da un milione di dollari a cui tutti cercheranno risposta. Tra le sorprese ci aspettiamo un Lautaro Martinez diverso dallo scorso anno, più maturo ed efficace sotto porta. Caputo dovrà confermare di essere quello visto ad Empoli, ma con il Sassuolo e l'impianto di gioco di De Zerbi potrà fare addirittura meglio. Tra le neopromosse occhio a due nomi: Donnarumma - ex partner proprio di Caputo - e Lapadula, chiamati a fornire goal pesanti per la corsa salvezza di e . Pinamonti è forse il giovane più interessante e nel troverà minuti e occasioni importanti. Merita una chance anche Nestorovski, uno che in Serie A aveva già dimostrato di poterci stare decisamente bene.

LE OCCASIONI - Qui il discorso è tutto legato ai possibili sviluppi di mercato. Tante squadre devono ancora muoversi davanti e tanti attaccanti sono ancora incerti del proprio destino. Icardi, ad esempio: può essere certezza o occasione a seconda della sua destinazione a fine mercato. Discorso identico per Higuain, che specialmente in caso di permanenza alla Juventus potrebbe diventare un'interessante opzione low cost. Vale lo stesso per Dzeko, mentre è ancora più complessa la situazione degli attaccanti del Napoli: gli azzurri intendono fare almeno un'operazione per rinforza un reparto offensivo nel quale Insigne, Mertens e Milik dovranno lottare per avere i propri spazi. E magari in fase di asta andranno via a cifre d'occasione. Gabbiadini potrebbe essere rigenerato dal cambio di allenatore e, non essendo al momento certo di una maglia da titolare, potreste assicurarvelo per pochi crediti.