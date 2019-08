Fantacalcio 2019/2020: portieri da prendere in coppia

Scegliere la giusta coppia di portieri per assicurarsi di avere più volte possibile il 'fattore campo' a favore: ecco i migliori abbinamenti.

Tra le scelte più difficili in sede di asta al Fantacalcio c'è quella relativa ai portieri: quale strategia adottare? Meglio puntare su un big o su una coppia di portieri di squadre di metà classifica? Tanti i fattori da tenere in considerazione: il numero di partecipanti al Fantacalcio, la presenza o meno del modificatore della difesa ma anche, e soprattutto, la struttura del calendario di e in particolar modo l'alternanza delle squadre per quanto riguarda le partite in casa e in trasferta.

Strumento fondamentale in tal senso è la griglia portieri, che permette di valutare le migliori coppie di portieri. Meno partite giocheranno in contemporanea in casa, maggiore è la possibilità di scegliere prevalentemente chi è atteso da una gara casalinga e quindi potrebbe, sulla carta, avere una partita favorevole.

Mettere le mani sulla coppia di portieri di e o e è difficilissimo e sicuramente molto oneroso. Per questo conviene cercare strade alternative. Vi proponiamo le migliori coppie di portieri in base al calendario della Serie A 2019/2020.

ATALANTA: se scegliete la Dea la coppia migliore è col (2 partite in casa in contemporanea) ma il vero colpo è riuscire ad abbinarci il (3).

BOLOGNA: anche in questo caso conviene puntare sul Parma, visto che le due società emiliane avranno alternanza perfetta per tutta la stagione.

BRESCIA: non particolarmente allettante la coppia con il (3 partite in casa in contemporanea), meglio puntare in questo caso sull' (5).

CAGLIARI: tante potenziali scelte da abbinare alla porta dei sardi, dalla (2) al (3), fino a salire di livello (e costo) con Atalanta (4) e Roma (5).

FIORENTINA: ottima la coppia con il (2), se volete 'strafare' con (4) e Milan (4) potete fare il colpaccio.

GENOA: è ovviamente la la squadra con cui garantirsi sempre un portiere che gioca in casa ogni settimana. Ma (2), Sassuolo (3) e Lazio (4) sono tutte ottime soluzioni.

INTER: il calendario dice Juventus (4) oltre al Milan (alternanza perfetta), quasi una mission impossible per un'asta tradizionale.

JUVENTUS: obbligatorio premunirsi con la coppia Szczesny-Buffon, per il terzo portiere avete l'imbarazzo della scelta. Col Torino c'è alternanza perfetta, ottimo abbinamento con la SPAL (3), altrimenti puntate su una tra Inter, Roma, e , tutte con solo 4 partite in casa in contemporanea.

LAZIO: non c'è abbinamento perfetto con la Roma (giocheranno entrambe in casa all'ultima giornata d'andata) ma la coppia coi giallorossi è la migliore. Bene SPAL (2) e Verona (3).

LECCE: (3), Parma (4) e Napoli (5) le squadre da tenere in considerazione se volete comprare il portiere dei salentini.

MILAN: oltre alla super-coppia con l'Inter (alternanza perfetta), sono da considerarsi positivi gli abbinamenti con Torino (4) e Fiorentina (4).

NAPOLI: ottimo l'abbinamento con l'Atalanta (3 gare in contemporanea in casa), bene anche quello con il Torino (4).

PARMA: col c'è alternanza perfetta, Atalanta (2) e Lecce (4) buone alternative.

ROMA: come detto non c'è alternanza perfetta con la Lazio per via della gara che entrambe giocheranno in casa all'ultima giornata d'andata. Sassuolo (2) e Udinese (3) le altre opzioni positive.

SAMPDORIA: non facile scegliere un portiere da abbinare a quello blucerchiato, oltre a quello del . Si sale almeno a 5 gare in contemporanea in casa con Fiorentina, Roma e Verona.

SASSUOLO: tante possibili scelte con i neroverdi, visto che con Roma, Fiorentina e Verona giocheranno in contemporanea in casa solo 2 gare. 3 invece con il Genoa.

SPAL: e Lazio (2) sono le opzioni migliori, bene anche l'accoppiata con la Juventus (3).

TORINO: se non riuscite a far coppia con la Juventus, provate con Cagliari (3), Napoli (4) o Parma (4).

UDINESE: interessante la coppia con il Genoa (2), così come quelle con Roma e Verona, entrambe con 3 gare in contemporanea in casa.

VERONA: Sassuolo (2), Udinese (3) e Lazio (3) le squadre da abbinare ai gialloblu.