Fantacalcio 2019/2020: i difensori che giocano a centrocampo

CONSIGLI FANTACALCIO - Da Florenzi a Hateboer, da Ola Aina a Barreca: i difensori che potrebbero giocare a centrocampo, merce preziosa al Fantacalcio.

Uno dei 'segreti del successo' al Fantacalcio è quello di assicurarsi in rosa difensori che possano portare non solo voti sopra la sufficienza ma soprattutto bonus. E se dei possibili rigoristi e tiratori di punizioni vi abbiamo già parlato approfonditamente , stavolta ci soffermiamo su quei giocatori che, seppur listati come difensori, in realtà potrebbero giocare a centrocampo, aumentando esponenzialmente le chances di portare bonus in termini di assist e goal.

CHI SONO I DIFENSORI CHE POTREBBERO GIOCARE A CENTROCAMPO?

AINA ( ) - L'esterno nigeriano, protagonista anche nell'ultima Coppa d'Africa, si candida ad un ruolo da protagonista nel Torino di Mazzarri. A destra o a sinistra a centrocampo non fa differenza.

ASAMOAH ( ) - Nel nuovo 3-5-2 di Conte il ghanese dovrebbe ritornare a giocare nel ruolo di centrocampista esterno sinistro già ricoperto ai tempi della , proprio con il tecnico salentino.

BARRECA ( ) - Andreazzoli lo ha posizionato sull'out di sinistra nel 3-5-2 del Genoa, in concorrenza con Jaroszynski. La certezza è che Criscito sarà il terzo di sinistra in difesa.

CASTAGNE ( ) - 4 goal e 3 assist la scorsa stagione, ballottaggio spesso vinto ai danni di Gosens, intoccabile per Gasperini nonostante le sirene dall' .

DAWIDOWICZ ( ) - Polacco, 24 anni, tra i volti nuovi della c'è l'ex che ha fatto benissimo in Serie B prima col e poi col Verona. Centrale difensivo ma anche mediano davanti alla difesa in diverse occasioni nella scorsa stagione.

DE SILVESTRI (Torino) - Una garanzia per tanti fantallenatori, così come per Mazzarri, che lo considera alternativa validissima a Aina e Ansaldi (quest'ultimo nell'elenco dei centrocampisti).

FLORENZI ( ) - Dopo anni di 'esilio' da terzino destro, occhio al nuovo capitano della Roma, che con Fonseca potrebbe tornare a giocare da ala nel 4-2-3-1.

GOSENS (Atalanta) - E' vero, parte forse indietro rispetto a Castagne e Hateboer. Ma nel turnover di Gasperini, che si preannuncia ancor più 'corposo' con la Champions, lui è di fatto il 12° tra i nerazzurri.

HATEBOER (Atalanta) - Ha regalato gioie ai fantallenatori che hanno puntato su di lui nella scorsa stagione, con 5 goal e altrettanti assist giocando sempre da esterno destro di centrocampo, in costante proiezione offensiva.

MAKSIMOVIC ( ) - No, non è un errore: Ancelotti ha sorpreso tutti in questo precampionato provandolo davanti alla difesa. Difficile ma non impossibile vederlo lì in qualche occasione in questa stagione.

PEZZELLA ( ) - Nel 3-4-2-1 di Tudor può essere la scelta più logica per il ruolo di esterno sinistro a centrocampo.

SALA ( ) - Tra gli esperimenti di Di Francesco abbiamo visto l'ex terzino del Verona nel ruolo di esterno alto nel 4-3-3: ipotesi da non scartare.

STRYGER LARSEN (Udinese) - Spesso impiegato in passato anche nella linea di tre in difesa, quest'anno il danese dovrebbe giocare prevalentemente da esterno destro di centrocampo.

*Articolo basato sulla lista quotazioni di Fantacalcio.it