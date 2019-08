Fantacalcio 2019/2020: difensori goleador da prendere

CONSIGLI FANTACALCIO - I nuovi De Ligt e Godin, le possibili sorprese Biraghi e Bonifazi: ecco i difensori che potrebbero regalarvi più bonus.

L'equilibrio tra la volontà di spendere pochi crediti e quella di costruire una difesa in grado di garantire bonus non è mai facile da raggiungere. Al fantacalcio, però, "pescare" in sede d'asta i difensori in grado di portare a casa qualche goal, può risultare determinante.

Proviamo ad individuare i calciatori inseriti in lista come difensori che potrebbero garantirvi bonus importanti.

CHI SONO I DIFENSORI CHE POTREBBERO SEGNARE PIU' GOAL?

ACERBI ( ) - Le 3 marcature messe insieme nel corso dell'ultima stagione potrebbero farne lievitare i costi all'asta ma, unite al rendimento sempre positivo, ne varrà la pena.

BIRAGHI ( ) - Non ha mai segnato più di un goal nello stesso campionato, è vero, ma ultimamente ha affinato il piede sui calci piazzati che adesso, alla Fiorentina, sono quasi una sua esclusiva.

BONIFAZI ( ) - Alla , pur non trovando tantissimo spazio, ha messo a segno due goal che vanno a sommarsi ai 3 realizzati nell'anno di Serie B. Fortissimo di testa, per lui il goal potrebbe diventare una costante.

BRUNO ALVES ( ) - Lo scorso anno ha dimostrato di saperci fare, specialmente sui calci piazzati: ben 4 goal quelli messi a segno nell'ultimo campionato.

CASTAGNE ( ) - Sembrava destinato a lasciare l'Atalanta, invece rimarrà e potrà provare a bissare l'ottima stagione coronata da 4 reti all'attivo.

CRISCITO ( ) - Rigorista designato da Andreazzoli, Domenico Criscito non ha mai fatto mancare il suo apporto in zona goal, su calcio di punizione nè su azione. Potrebbe essere un affare determinante.

DE LIGT ( ) - Il goal rifilato alla Juventus nei quarti di finale della scorsa è il suo bigliettino da visita: un gigante che ha messo a segno, seppur giovanissimo, 8 goal in tre edizioni di Eredivisie.

DI LORENZO ( ) - Nell'ultimo campionato disputato con l' è riuscito a trovare il goal ben 5 volte: non è detto che si ripeta - ovviamente - ma è impossibile ignorarlo, specialmente dopo il passaggio al Napoli.



FAZIO ( ) - Il suo fisico imponente gli permette di dire sempre la sua all'interno dell'area di rigore avversaria: 5 goal nell'ultima stagione, 9 nelle sue tre in giallorosso. Tra i top.

FERRARI ( ) - 9 goal in tre stagioni di , con tre maglie diverse. Una costanza da far invidia a tanti: specialmente se De Zerbi punterà su di lui, il consiglio è quello di prenderlo senza indugi.

GODIN ( ) - Senza nulla togliere ai compagni di reparto Skriniar e De Vrij, l'uruguaiano sembra il centrale designato al ruolo di torre da sfruttare sui calci piazzati.

HATEBOER (Atalanta) - I cinque goal messi a segno nell'ultima stagione lo hanno consacrato al ruolo di rivelazione al fantacalcio: quest'anno potrebbe ripetersi in un'Atalanta molto simile a quella che ha incantato lo scorso anno.

IZZO (Torino) - Prima dei 4 goal realizzati nella sua prima stagione vissuta a Torino non era mai stato un vero goleador: adesso, però, sembra aver affinato i tempi dell'inserimento e poter garantire qualche goal.

KOLAROV (Roma) - E' il rigorista della Roma, e già questo basta e avanza per indicarlo tra i migliori. Per di più, non fa mai mancare i goal su azione nè su calcio di punizione.

KOULIBALY (Napoli) - I cinque goal della stagione 2017-2018 forse rimarranno un caso isolato, ma il senegalese è sempre pericoloso in area avversaria e garantisce comunque almeno un paio di reti.

MANCINI (Roma) - Soltanto il suo neo compagno di squadra Kolarov, tra i difensori, ha fatto meglio di lui lo scorso anno. Chiaramente va visto nel nuovo sistema di gioco, ma il "killer instinct" non gli manca.

MASIELLO (Atalanta) - Lo stile di gioco di Gasperini lo esalta e, se è vero che lo scorso anno ha chiuso la stagione a quota 0, nelle due precedenti aveva messo insieme ben 7 reti.

MILENKOVIC (Fiorentina) - Nella Serie A 2019-2020 ha realizzato 3 goal, sarebbero potuti essere molti di più: Nikola Milenkovic è quasi una garanzia in fatto di bonus.



N'KOULOU (Torino) - Nelle sue due stagioni italiane ha garantito 2 sigilli per ognuna, dimostrando di poter andare anche oltre.

TOLOI (Atalanta) - Da quando veste la maglia dell'Atalanta ha messo a segno soltanto 3 goal in 108 gare di Serie A, è vero. Rafael Toloi, però, è sempre presente nell'area di rigore avversaria e se la fortuna e una maggiore precisione dovessero virare dalla sua, potrebbe incrementare rapidamente il bottino.

