Fantacalcio 2019/2020: centrocampisti che giocano in attacco

CONSIGLI FANTACALCIO - Sono sempre tra i giocatori più ricercati durante l'asta del fantacalcio: i centrocampisti che giocano in attacco.

Prima di scatenarsi con gli attaccanti, è importante in fase di asta al Fantacalcio ponderare con attenzione su quali centrocampisti costruire la propria squadra. Perchè se dai difensori si cerca prevalentemente continuità di rendimento e dai centrocampisti è invece indispensabile ricavare quanti più bonus possibili. Ricordando sempre di tenere a mente possibili rigoristi e tiratori di punizioni, valutate anche con attenzione quali sono i giocatori 'listati' a centrocampo che invece potrebbero essere impiegati sulla linea degli attaccanti

CHI SONO I CENTROCAMPISTI CHE POTREBBERO GIOCARE IN ATTACCO?

ANDERSON ( ) - Dopo Felipe un altro Anderson, brasiliano per giunta, potrebbe brillare con la maglia della Lazio: è André, ex , rivelazione del precampionato, provato sia da trequartista che da seconda punta.

BERNARDESCHI ( ) - Sarri con lui è stato chiaro sin dall'inizio del ritiro: lo vede come ala destra ed è lì che lo sta provando.

BORINI ( ) - Con Giampaolo finora ha fatto prevalentemente la mezzala ma in emergenza potrebbe tornare al ruolo d'origine, la seconda punta.

CASTILLEJO (Milan) - Lo spagnolo, dopo una vita da ala pura, è stato reinventato seconda punta da Giampaolo e potrebbe trovare spazio nel nuovo Milan.

CHIESA ( ) - Punto fermo nel 4-3-3 di Montella, salvo sorprese di mercato dell'ultimora, da attaccante esterno punta alla doppia cifra.

DI FRANCESCO ( ) - Semplici è stato chiaro, lo vede più da seconda punta che da esterno a tutta fascia nel suo 3-5-2.

DOUGLAS COSTA (Juventus) - Nel 4-3-3 di Sarri l'unica collocazione possibile per il brasiliano è quella di attaccante esterno.

DJURICIC ( ) - Falso nueve o esterno d'attacco, quasi mai impiegato a centrocampo: il serbo è davvero una pepita nascosta nella lista del fantacalcio.

GOMEZ ( ) - Lo scorso anno ha arretrato leggermente il suo raggio d'azione, più trequartista che seconda punta. Ma gioca comunque quasi da attaccante.

KLUIVERT ( ) - 4-2-3-1 con Fonseca, l'olandese è una delle diverse soluzioni a disposizione del tecnico giallorosso come esterno d'attacco.

MARONI ( ) - Il fantasista argentino dovrà adattarsi nel rigido tridente di Di Francesco, che lo ha provato principalmente da ala sinistra.

PERISIC ( ) - Conte lo ha provato come esterno a tutta fascia nel 3-5-2 ma le risposte migliori le ha date da punta in appoggio a un centravanti.

RAMIREZ (Sampdoria) - Altro trequartista costretto a decentrarsi, nella Samp di Di Francesco sta giocando da ala destra.

UNDER (Roma) - Come per Kluivert, anche il turco avrà la sua collocazione tattica come attaccante esterno nel 4-2-3-1 di Fonseca.

VERDI ( ) - Jolly offensivo con Ancelotti, esterno d'attacco ma anche seconda punta.

YOUNES (Napoli) - Il tedesco ha scalato posizioni nelle gerarchie di Ancelotti, la sua zolla preferita è quella di esterno sinistro ma lo abbiamo visto anche in posizione più accentrata.

*Articolo basato sulla lista quotazioni di Fantacalcio.it