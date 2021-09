Conosci il testo dell'inno della Champions League?

Fa trepidare, fa sognare, ma in quanti conoscono davvero le parole dell'inno ufficiale della UEFA Champions League? Ecco il testo completo.

Dal 1992, le sue note e il coro sono sinonimi delle più grandi emozioni che il calcio di club sa regalare. L'inno ufficiale della UEFA Champions League riempie gli stadi, ma quasi sempre i tifosi si limitano a urlare il finale "The champions". E voi, le parole, le conoscete tutte? Cosa dice il testo dell'inno della UEFA Champions League?

Ecco il testo dell'inno ufficiale della UEFA Champions League, composto dal britannico Tony Britten e basato sul tema dell'inno di incoronazione "Zadok the Priest" di Georg Friedrich Händel.

Ce sont les meilleures équipes

Sie sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les Grandes Équipes

The Champions

Une grande réunion

Eine große sportliche Veranstaltung

The main event

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

E questa è la traduzione:

Queste sono le migliori squadre

Queste sono le migliori squadre

L'evento principale

I Campioni

I migliori

Le squadre più grandi

I Campioni

Un grande incontro

Un grande evento sportivo

L'evento principale

Loro sono i migliori

Loro sono i migliori

Loro sono i campioni