Sarri risponde a Klopp: "Si sta togliendo di dosso i panni della favorita"

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Brescia: "Bernardeschi non è in gruppo, Pjanic e Buffon stanno bene".

Dopo il pareggio di San Siro in Coppa la torna in campo allo Stadium per ospitare il : appuntamento da non fallire per i bianconeri dopo l'aggancio in testa alla classifica da parte dell' . Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione alla vigilia.

Ai microfoni dei giornalisti l'allenatore toscano ha subito parlato della lotta Scudetto:

"Era palese fin dall'inizio che sarebbe stato un campionato diverso, dobbiamo trovare stimoli da questa situazione. -Inter non sarà determinante, è una partita importante ma il percorso è ancora lungo. Problemi difensivi? Dobbiamo risolverli con più aggressività, alzando il livello dell'intensità".

Sarri torna poi sulla prestazione di San Siro, sottolineando le cose buone fatte fin qui:

"Non sono d'accordo su quello che si è detto, abbiamo fatto bene per 70 metri di campo, ma gli attaccanti hanno accompagnato poco. Sabato invece abbiamo giocato male e abbiamo perso, tutto viene amplificato perchè siamo la Juventus. Bernardeschi? Non è ancora in gruppo, potrebbe rientrare la prossima settimana".

Poi la risposta a Klopp, che ha eletto la Juventus in testa alle favorite per la :

"Jurgen ha detto che il calcio italiano non lo segue, per quello non si rende conto come mai la non abbia 10 punti di vantaggio sulle altre. Anche la rosa del non mi sembra male, si sta togliendo di dosso i panni della favorita".

Tornando agli aspetti tattici Sarri non esclude di poter tornare al 4-3-1-2 con il trequartista:

"Non è vero che il trequartista non mi convince, dipende dalle situazioni e dagli avversari. Abbiamo provato a mettere Ramsey nel ruolo a lui più congeniale. Il Brescia non è semplice da affrontare nonostante la classifica, prova sempre a giocare, soprattutto in trasferta".

L'allenatore bianconero passa poi in esame alcuni singoli, tra condizioni fisiche e questioni di ruolo:

Pjanic? Io l'ho visto in crescita, vediamo come sta oggi e poi valutiamo, dobbiamo mandare in campo quelli meno stanchi. Dybala contro il è arretrato anche troppo, ma ha fatto molto bene. Questo atteggiamento però ci ha fatto perdere un po' di supporto a Ronaldo negli ultimi metri. Buffon? Sapevamo che sta bene, è in una buona condizione. L'alternanza dei portieri non è uno dei nostri problemi ora, Gigi ha già giocato undici partite".

Il è stato escluso dalle coppe per due anni, Sarri dice la sua: