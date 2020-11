Juventus, Pirlo fa il punto: "Dybala sta bene, Danilo gioca centrale"

Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Juve e il Ferencvaros: "Bernardeschi può partire ancora titolare".

Quarta fatica europea stagionale per la , che allo 'Stadium' attende la visita del Ferencvaros dopo aver travolto gli ungheresi a domicilio nell'ultimo turno con un sonoro 4-1.

Andrea Pirlo, in conferenza stampa, prende la parola alla vigilia del match valido per il girone G di .

"La scintilla non è scattata sabato, avevamo già fatto buone prestazioni. I giocatori ora iniziano a conoscersi meglio e a coprire le posizioni in una determinata maniera. Giornata dopo giornata continueremo a migliorare. Dobbiamo dare continuità, mi darebbe molto fastidio se non ci fosse la stessa intensità”.

L'allenatore bianconero ha fatto poi il punto sulle condizioni di alcuni elementi della rosa, fornendo alcune indicazioni sull'undici titolare:

"Kulusevski ha giocato tante partite, Chiesa invece non è ancora al massimo della propria condizione fisica, non credo abbia i novanta minuti sulle gambe. Domani decideremo la formazione. Dietro sono rimasti in quattro e giocheranno loro con Danilo centrale e Alex Sandro terzino sinistro, il resto vedremo. Dybala sta meglio ed è pronto, ha ritrovato forza nelle gambe e vedremo se schierarlo dall'inizio".

Sul fronte offensivo non è escluso un tridente di grande qualità con tutti i big in campo dall'inizio:

"Ci stiamo pensando dall'inizio della stagione, però non li abbiamo mai avuti più di tanto tutti a disposizione a causa degli infortuni. Ora diamo un'ossatura alla squadra e poi vediamo se cambiare qualcosa. Il mio rapporto con Ronaldo? Mi comporto con lui come con gli altri, tratto lui come Frabotta e Portanova, da sempre questo è il mio modo di fare".

Un commento speciale su Bernardeschi, che ha ritrovato fiducia in Nazionale e ora potrebbe giocarsi le proprie carte in maglia bianconera: