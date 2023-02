Niente Pogba per Allegri: "Non so quando può tornare, magari tra 20 giorni"

Il tecnico della Juventus ha parlato alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Bonucci out, ma ci sarà per la gara contro il Nantes".

Dopo il largo successo contro la Salernitana, la Juventus torna in campo per la sfida contro la Fiorentina. Per i bianconeri la necessità di trovare continuità e avanzare verso posizioni più nobili, visto il -15 e le sconfitte dell'ultimo periodo che hanno portato Madama oltre metà classifica.

Allegri non avrà a disposizione Pogba, ancora out. Quando torna il francese? Il tecnico della Juventus spera di averlo a marzo, ma una data non c'è ancora.

"Pogba non può essere convocato, in questo momento è ai box" le parole di Allegri in conferenza. "Mi spiace dirlo ma purtroppo questa è la realtà. Non so dirvi quando può tornare: magari tra 20 giorni. Io sono il primo ad aspettarlo”

Contro la Fiorentina out Bonucci, ma il difensore bianconero sta tornando:

"Ci sarà per il Nantes in Europa League. Milik sta migliorando ma è ancora distante. Bonucci lunedì farà allenamento con la squadra e ci sarà giovedì. Rabiot gioca".

La Juve lavora passo per passo:

"In questo momento dobbiamo concentrarci sugli obiettivi minimi in campionato, ossia raggiungere le squadre che han 29 punti davanti a noi e poi da giovedì entreremo in Europa League. Facciamo un passo alla volta".

"La squadra sta facendo un buon lavoro, bisogna migliorare durante la partita perché l’ultima mezz’ora di Salerno non mi è piaciuta. Domani serve una prestazione migliore per battere la Fiorentina".

I tifosi della Juventus sperano nel tridente:

"Non lo so, perchè stamattina abbiamo fatto allenamento, però la partita è lunga. Possono giocare insieme, ma non so se sia la giornata giusta. Deciderò domani mattina".

Juventus-Fiorentina si gioca domenica 12 febbraio alle 18:00.