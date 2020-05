Compra una pagina dell'Equipe: l'Amiens vuole la Ligue 1 a 22 squadre

Il club è retrocesso alla pari del Tolosa dopo le decisioni prese dalla federcalcio francese: "Decisione ingiusta, incoerente e infondata".

La è finita, le polemiche e i ricorsi sono appena iniziati. La decisione del governo francese di sospendere definitivamente gli eventi sportivi per alcuni mesi e la definizione della federazione calcistica di retrocesse e qualificate in Europa ha gettato il pallone transalpino nel caos. Chiedere all', finito in Ligue 1.

Alla pari del , l'Amiens è stato infatti retrocesso in virtù della classifica finale derivata dalle media punti per partite disputate. Il club delle Somme ha appena iniziato battaglia per una Ligue 1 della prossima stagione a 22 squadre, comprando persino una pagina dell'Equipe.

In questa, dal titolo "Giustizia ed equità sportiva: per una Ligue 1 a 22 squadre", l'Amiens espone appunto i suoi motivi per avere giustizia e partecipare insieme al Tolosa alla prossima massima serie francese. L'alternativa sarebbe tornare in campo e rivedere la decisione, così da provare a salvarsi sul campo.

Altre squadre

L'Amiens ha inoltre indetto una conferenza stampa perparlare del ricorso al tribunale amministrativo di Parigi:

"La decisione del consiglio di amministrazione della Lega è ingiusta, incoerente e infondata. Come possiamo retrocedere due squadre alla 28esima giornata quando c'è ancora un quarto di campionato da disputare".

Le dichiarazioni del patron Bernard Joannin sono sulla bocca di tutti in , tra chi è d'accordo e chi rispetta quanto deciso:

"Non è una questione di soldi. Non stiamo chiedendo una compensazione finanziaria. Stiamo lottando per l'equità sportiva e contro questa decisione che ci penalizza, considerando che avremmo avuto scontri diretti con le tre squadre che ci precedono in classifica. Esistevano in questa situazione eccezionale alternative più giuste rispetto alla retrocessione arbitraria".

Joannin è fiducioso, va bene la chiusura della Francia, ma la retrocessione non è accettabile:

"Questa decisione è priva di umanità, un valore intrinseco nel mondo del calcio. La Ligue 1 a 22, o qualsiasi altra cosa, sarà una buona soluzione. Esistono soluzioni praticabili, sul piano sportivo e giuridico. Sono convinto che la giustizia ci darà ragione".

Si vedrà.