Il Como si copre: ufficiale l'arrivo in porta di Gomis dal Rennes, torna in Italia dopo quasi 4 anni

Il portiere senegalese cresciuto in Italia torna in Serie B: l'ultima esperienza in Italia risale al 2019, in A, con la SPAL.

Difficile, questa stagione di Alfred Gomis: la sua storia è nota. E' nato a Ziguinchor, ma è cresciuto a Cuneo: anche calcisticamente, da quelle parti, vestendo la maglia del Torino. Poi tante esperienze in giro per l'Italia fino al 2019, quando si è trasferito al Digione, in Francia.

Ecco, un passaggio che poi gli ha permesso di gestire la maglia del Rennes e difenderne la porta, guadagnando la convocazione del Senegal per la Coppa d'Africa poi vinta in Camerun.

Per Gomis, però, è arrivato il momento di ritornare in Italia: ad attenderlo c'è il Como che, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato il suo ingaggio in prestito fino al termine della stagione.

"Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio a titolo temporaneo dal Rennes fino al giugno del 2023 del portiere Alfred Gomis".

Colpo importante per la formazione di Longo che occupa la sedicesima posizione in Serie B, a +3 dal terz'ultimo posto che significherebbe retrocessione diretta in C.

Arriva per fare il titolare, con ogni probabilità, prendendo il posto di Ghidotti tra i pali: l'ultima esperienza in Italia di Gomis risale al 2019, quando ha completato il campionato in massima serie con la SPAL. Una vita fa. O quasi.