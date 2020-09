Commisso sul futuro di Chiesa: "Tutto può succedere"

Federico Chiesa a San Siro è stato uno dei migliori in campo e, dopo la sua sostituzione, la non è stata più la stessa. Il suo futuro, però, è ancora un grande punto di domanda.

Rocco Commisso, numero uno viola, non ha infatti chiuso le porte a una cessione dell'esterno destro. Ai microfoni di 'DAZN' il presidente del club toscano ha lasciato aperta ogni possibilità.

"Vediamo, nell'ultima settimana tutto può succedere. Il mercato non è ancora finito. I soldi servono per comprare giocatori, la Fiorentina deve andare avanti con le sue idee di rifare lo stadio e aumentare i ricavi, per comprare anche più rinforzi".