Commisso attacca, Nicchi duro: "Gli arbitri sono disgustati"

- ha lasciato dietro di se una lunga scia di polemiche. A scatenarle alcune decisioni del direttore di gara Pasqua (in particolare l’assegnazione del secondo calcio di rigore a favore dei bianconeri) e le durissime parole rilasciate nel dopo gara da Rocco Commisso.

Il proprietario del club gigliato infatti, non ha fatto nulla per nascondere la sua insoddisfazione per l’arbitraggio.

“Non ho detto nulla per sei mesi, ma non possiamo vedere arbitri che decidono le partite in questo modo. Sono disgustato. La Juventus non ha bisogno dell’aiuto degli arbitri, è forte, lasciamola vincere sul campo”.