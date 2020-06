La rivelazione di Commisso: "Iachini ha avuto il Coronavirus"

Beppe Iachini è stato positivo al Coronavirus. Lo rivela Rocco Commisso attraverso i canali social della , dove oltre alla questione stadio parla anche del problema di salute che ha interessato il tecnico.

" Anche lui ha avuto il virus, non lo sapevo. Ha tutto il mio supporto. Deve essere concentrato sulla squadra, alla ripresa del campionato non voglio brutti scherzi. Se verrà riconfermato? Dobbiamo vedere cosa succede nelle ultime partite per capire".

Da Iachini al progetto relativo alla nuova 'casa' della Fiorentina, tema su cui Commisso annuncia importanti novità.

" Abbiamo firmato un’opzione di acquisto per i terreni della famiglia Casini, che ringrazio, nel Comune di Campi Bisenzio. Sono 36 ettari e sono sufficienti per fare tutto quello che vogliamo fare e di cui abbiamo bisogno".

Il numero uno viola, infine, sul mercato non si sbottona.

"Non posso promettere niente, non voglio dire frottole ai tifosi. Preferisco fare annunci quando le cose sono certe. Il futuro di Chiesa? E’ la centesima volta che me lo chiedono, i ragazzi devono essere concentrati su queste dodici partite che restano. Se Chiesa vorrà andare via può farlo ma la Fiorentina dovrà ricevere una cifra congrua. Castrovilli ha rinnovato da poco, ama Firenze e vuol restare, lo voglio vedere presto con la maglia numero 10. Un nuovo numero 9? Di attaccanti ne abbiamo, e bravi. Ricordiamoci che c’è il fair-play finanziario".