Commisso tuona: "Superlega? Club irrispettosi, perché non mi hanno parlato?"

Dopo il crollo del progetto della Superlega, almeno momentaneamente, un po' tutti i rappresentati dei restanti club di Serie A, hanno detto la loro. Tocca anche a Rocco Commisso.

Il presidente della Fiorentina ha parlato ai canali ufficiali della Viola, non risparmiando parole dure verso i club fondatori della Superlega.

"Sono scappato dall'America perchè mi piace il calcio com'è qui. Lì è tutto chiuso, si pensa solo ai soldi, non c'è meritocrazia. Arrivo qui e dopo due anni cambiano le regole? Non mi va bene. I 12 club fondatori sono stati irrispettosi. Non ho mai visto un progetto annunciato e ritirato in due giorni, perché non si sono consigliati con i loro tifosi? Perché le squadre di Serie A non mi hanno parlato? Perché non c'è stata trasparenza in Lega dove siamo soci?".