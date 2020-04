Commisso contro Agnelli: "Vuole la Superlega, ma la Juve è quella che è grazie all'Italia"

Anche Rocco Commisso si schiera contro l'idea della Superlega, promossa e sponsorizzata soprattutto dal presidente dell'ECA e della Andrea Agnelli.

Il presidente della al 'Corriere dello Sport' ha sottolineato la natura 'italiana' della stessa Juventus, ricordando l'importanza del Belpaese per la storia bianconera.

Commisso ha anche parlato del taglio agli stipendi deciso dalla Juventus, lodando l'iniziativa dei bianconeri. Rimanendo, però, sempre in attesa delle indicazioni della Lega.

“La Juve ha dato il buon esempio, anche se non conosco i termini. Ma la Juve è quotata in Borsa. Non so se sia una linea da seguire. Apettiamo la Lega, per ora non abbiamo fatto nulla”.