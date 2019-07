Come vedere DAZN: app e dispositivi compatibili

Come vedere DAZN? Il riepilogo di tutti i dispositivi supportati.

DAZN, il servizio di sport in live e on demand, è disponibile sulla maggior parte dei dispositivi connessi a Internet in . Ad ogni account DAZN è possibile associare fino a sei dispositivi, due dei quali possono essere utilizzati anche simultaneamente.

DAZN SUL TUO LAPTOP

DAZN è disponibile sul sito ufficiale, utilizzando un qualsiasi computer, desktop o laptop. Potrai utilizzare DAZN con i browser Safari, Chrome, Firefox, Edge o Internet Explorer. E' anche possibile collegare il proprio laptop alla propria TV con il cavo HDMI .

DAZN SU CONSOLE E VIDEOGIOCHI

DAZN è disponibile per Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), Playstation 4 e Playstation 4 Pro. Per entrambe le console l'app di DAZN è disponibile per il download dallo store ufficiale.

DAZN SU SKY Q

L'app DAZN è disponibile sul decoder Sky Q Platinum e Sky Q Black per tutti gli abbonati Sky. Sarà possibile attivarla a prezzi agevolati acquistando i "ticket" disponibili a seconda della durata: uno, tre o nove mesi.

DAZN SU APPLE

DAZN è disponibile su app per i seguenti dispositivi: MacBook, iPhone, iPad. Per Apple TV, l'app DAZN è disponibile solo nei dispositivi di quarta generazione; per quelli meno recenti è possibile usare la funzione AirPlay per trasmettere i contenuti dall'iPhone o dall'iPad direttamente alla Apple TV. Cerca l'app sull'App Store.

DAZN SU ANDROID

DAZN può essere utilizzato anche sulle Android TV e su tutti i dispositivi mobili Android, dai tablet agli smartphone. Cerca l'app su Google Play Store.

DAZN SULLE SMART TV

DAZN è disponibile per diverse Smart TV: LG Web OS TV (per i modelli dal 2015 al 2018) di Samsung Tizen TV (per i modelli dal 2015 al 2019), Sony's Android TV, Hisense Smart TV (i modelli del 2018) e per Panasonic Smart TV (qui l'elenco dei modelli compatibili).

DAZN DAL DEVICE ALLA TV

E' possibile vedere DAZN sullo schermo della propria TV trasferendovi il segnale del proprio device mobile attraverso Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick e Tim Box collegato attraverso la presa HDMI.

DAZN SU AMAZON

DAZN è disponibile anche su Amazon Fire Tablet e Amazon Fire TV Stick: scarica l'app e guarda DAZN sulla tua .